2019-06-14T17:15:49+03:00
Общество

Новым прокурором Комаричского района стал 30-летний Николай Прудников

До этого он работал заместителем прокурора Суземского района
Марина АНТОНОВА
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Новым прокурором Комаричского района стал Николай Прудников. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Николай Прудников родился в 1989 году в Брянске. В 2011 году окончил БГУ имени академика Ивана Петровского. После учебы Николая Прудникова приняли на должность помощника прокурора Комаричского района. Работал прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Брянской области, прокурором апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области, старшим помощником прокурора Советского района Брянска. А в последнее время - заместителем прокурора Суземского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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