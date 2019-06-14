2019-06-14T17:12:14+03:00
Общество

Через Брянскую область не пропустили 18 тонн зараженной клубники из Молдавии

Груз везли в столицу
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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Через Брянскую область не пропустили почти 18 тонн клубники, зараженной вредителем. Груз везли из Молдавии в Москву.

- Специалисты обнаружили в ягодах карантинный объект, - рассказывают в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – В брянской лаборатории провели экспертизу – продукция оказалась заражена западным цветочным трипсом.

Клубнику вернули отправителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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