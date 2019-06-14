Через Брянскую область не пропустили 18 тонн зараженной клубники из Молдавии
Груз везли в столицу
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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Через Брянскую область не пропустили почти 18 тонн клубники, зараженной вредителем. Груз везли из Молдавии в Москву.
- Специалисты обнаружили в ягодах карантинный объект, - рассказывают в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – В брянской лаборатории провели экспертизу – продукция оказалась заражена западным цветочным трипсом.
Клубнику вернули отправителю.
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ИСТОЧНИК KP.RU