2019-06-14T16:48:20+03:00
Происшествия

Под Брянском потушили лесной пожар

Лес горел на площади 0,2 гектара
Марина АНТОНОВА
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В Брянском районе потушили лесной пожар. Сообщение о нем поступило утром в пятницу, 14 июня. На место выехали сотрудники Лесопожарной службы, лесничества Брянского района и МЧС. Всего на ЧП приехали девять человек и три единицы техники.

Оказалось, что огонь распространился на площади 0,2 гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. До ближайшего населенного пункта, поселка Пятилетка, около пяти километров. С огнем справились в 10.40.

Кстати, с 10 июня в Брянской области ввели особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры в лесах, проводить праздники и некоторые виды работ. Основная причина лесных пожаров – неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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