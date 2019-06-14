2019-06-14T16:31:02+03:00
Общество

В Майском парке в Брянске обнаружили опасного вредителя деревьев

В регионе впервые установили карантин по ясеневой изумрудной златке
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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В Майском парке в Бежицком районе Брянска обнаружили опасного вредителя деревьев - ясеневую изумрудную златку. Специалисты регионального управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провели фитосанитарное обследование парка. Некоторые деревья оказались сухими.

Причиной стал жук длиной 12-13 миллиметров, который заселяется в здоровые деревья ясеня. Вредители питаются листьями. Они могут перелетать на расстояние до одного километра. Взрослые особи откладывают яйца под кору. Личинки питаются лубом.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В Майском парке установили карантин по ясеневой изумрудной златке. Такая мера против этого вредителя вводится впервые в Брянской области. В 2002 году златка проникла в США и Канаду. Ученые этих стран всерьез опасаются исчезновения ясеневых лесов на континенте.

На период карантина запрещается вывозить остатки деревьев, в том числе кору и щепку, для утилизации за границы парка. Нельзя высаживать новые деревья.

Напомним, в этом году Майский парк ждет масштабная реконструкция. На ремонт выделили 90 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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