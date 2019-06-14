2019-06-14T15:54:41+03:00
Общество

Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область в начале сентября

Планируется, что предстоятель Русской православной церкви освятит Успенский собор в Свенском монастыре
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Подготовку к визиту обсуждали на заседании совета Брянской епархии.Подготовку к визиту обсуждали на заседании совета Брянской епархии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область в начале сентября. Подготовку к визиту предстоятеля Русской православной церкви обсуждали на заседании совета Брянской епархии, которое состоялось 13 июня.

Планируется, что патриарх Кирилл освятит Успенский собор в Свенском монастыре.

Напомним, патриарха Кирилла ждали на Брянщине к концу лета. По всей видимости, планы немного изменились. В наш регион патриарха пригласил брянский губернатор. Сначала сообщали, что предстоятель РПЦ побывает также в Клинцах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новым прокурором Комаричского района стал 30-летний Николай Прудников
Через Брянскую область не пропустили 18 тонн зараженной клубники из Молдавии
Под Брянском потушили лесной пожар
В Майском парке в Брянске обнаружили опасного вредителя деревьев
Молодые брянцы получили больше 20 лет колонии на двоих за продажу наркотиков
БМЗ и «Бежицкая сталь» представили совместную экспозицию
В строящейся супоневской поликлинике оборудуют мини-операционную
В Клинцах отец с двумя сыновьями пытался украсть металл из котельной
С начала года жители Брянска 120 раз пожаловались на пьяных водителей
Брянец ждет суда за убийство кинжалом в буфете в Супоневе
Брянские спортсмены стали победителями на турнире Международного паралимпийского комитета
В Брянске железнодорожники передадут детский сад и дом культуры городу
В Суземке не оборудовали по правилам официальный пляж
Бывшей брянской студентке придется заплатить полмиллиона рублей за дачу взятки
Сыродел трубчевского молкомбината незаконно получала пособие по безработице
В Клинцовском районе водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дерево
Во время ночного пожара в Клинцах погибла 63-летняя пенсионерка
Брянскому люпину грозят гусеницы бабочки репейницы
В Брянске оштрафовали водителя, который в День России проехал по тротуару на бульваре Гагарина