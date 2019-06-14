Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область в начале сентября
Планируется, что предстоятель Русской православной церкви освятит Успенский собор в Свенском монастыре
Подготовку к визиту обсуждали на заседании совета Брянской епархии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область в начале сентября. Подготовку к визиту предстоятеля Русской православной церкви обсуждали на заседании совета Брянской епархии, которое состоялось 13 июня.
Планируется, что патриарх Кирилл освятит Успенский собор в Свенском монастыре.
Напомним, патриарха Кирилла ждали на Брянщине к концу лета. По всей видимости, планы немного изменились. В наш регион патриарха пригласил брянский губернатор. Сначала сообщали, что предстоятель РПЦ побывает также в Клинцах.
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ИСТОЧНИК KP.RU