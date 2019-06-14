СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-14T15:54:41+03:00

Подготовку к визиту обсуждали на заседании совета Брянской епархии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планируется, что предстоятель Русской православной церкви освятит Успенский собор в Свенском монастыре

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Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область в начале сентября. Подготовку к визиту предстоятеля Русской православной церкви обсуждали на заседании совета Брянской епархии, которое состоялось 13 июня.

Планируется, что патриарх Кирилл освятит Успенский собор в Свенском монастыре.

Напомним, патриарха Кирилла ждали на Брянщине к концу лета. По всей видимости, планы немного изменились. В наш регион патриарха пригласил брянский губернатор. Сначала сообщали, что предстоятель РПЦ побывает также в Клинцах.

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ИСТОЧНИК KP.RU