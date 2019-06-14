2019-06-14T15:42:14+03:00
Происшествия

Молодые брянцы получили больше 20 лет колонии на двоих за продажу наркотиков

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима
Марина АНТОНОВА
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Злоумышленников приговорили к штрафам по 200 тысяч рублей.Злоумышленников приговорили к штрафам по 200 тысяч рублей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Двух 21-летних жителей Карачевского района осудили за продажу наркотиков. Молодые люди получили 10,5 и 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Кроме того, они должны выплатить штрафы по 200 тысяч рублей каждый.

- В суде установили, что брянцы бесконтактным способом продавали синтетические наркотики на территории Брянской и Тверской областей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Подозреваемых поймали с поличным в момент, когда они получали очередную партию запрещенных веществ.

Молодые люди признались, что нашли работу в мессенджере. С ними общался анонимный работодатель. В месяц они получали по 100 тысяч рублей. И тратили деньги на дорогие покупки и развлечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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