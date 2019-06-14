В строящейся супоневской поликлинике оборудуют мини-операционную
В новой поликлинике в брянском селе Супонево обустроят мини-операционную. Она будет оснащена самым современным оборудованием, которое есть в России.
Строительство поликлиники на 150 посещений в одну смену проходит в установленные сроки, сообщают в пресс-службе областного правительства. В трехэтажном здании установили оконные блоки. На первом и втором этажах начинают укладывать полы. На первом этаже выполнили разводку сети электроснабжения. На третьем этаже штукатурят стены.
До этого в Супоневе была лишь амбулатория. Из-за этого многим пациентам приходилось ездить в Брянск для обследования и лечения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU