2019-06-14T15:13:45+03:00
Общество

В строящейся супоневской поликлинике оборудуют мини-операционную

Она будет оснащена самым современным оборудованием
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

В новой поликлинике в брянском селе Супонево обустроят мини-операционную. Она будет оснащена самым современным оборудованием, которое есть в России.

Строительство поликлиники на 150 посещений в одну смену проходит в установленные сроки, сообщают в пресс-службе областного правительства. В трехэтажном здании установили оконные блоки. На первом и втором этажах начинают укладывать полы. На первом этаже выполнили разводку сети электроснабжения. На третьем этаже штукатурят стены.

До этого в Супоневе была лишь амбулатория. Из-за этого многим пациентам приходилось ездить в Брянск для обследования и лечения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новым прокурором Комаричского района стал 30-летний Николай Прудников
Через Брянскую область не пропустили 18 тонн зараженной клубники из Молдавии
Под Брянском потушили лесной пожар
В Майском парке в Брянске обнаружили опасного вредителя деревьев
Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область в начале сентября
Молодые брянцы получили больше 20 лет колонии на двоих за продажу наркотиков
БМЗ и «Бежицкая сталь» представили совместную экспозицию
В Клинцах отец с двумя сыновьями пытался украсть металл из котельной
С начала года жители Брянска 120 раз пожаловались на пьяных водителей
Брянец ждет суда за убийство кинжалом в буфете в Супоневе
Брянские спортсмены стали победителями на турнире Международного паралимпийского комитета
В Брянске железнодорожники передадут детский сад и дом культуры городу
В Суземке не оборудовали по правилам официальный пляж
Бывшей брянской студентке придется заплатить полмиллиона рублей за дачу взятки
Сыродел трубчевского молкомбината незаконно получала пособие по безработице
В Клинцовском районе водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дерево
Во время ночного пожара в Клинцах погибла 63-летняя пенсионерка
Брянскому люпину грозят гусеницы бабочки репейницы
В Брянске оштрафовали водителя, который в День России проехал по тротуару на бульваре Гагарина