В Клинцах отец с двумя сыновьями пытался украсть металл из котельной
В Клинцах 34-летнего местного жителя и двух его сыновей, которым 16 и 17 лет, подозревают в краже металла из котельной. Инцидент произошел в конце мая. Полицейские заметили злоумышленников во время патрулирования улиц. Мужчина и двое подростков тащили металлические изделия. Но затруднились сказать, откуда они у них.
- Во время проверки выяснилось, что мужчина – безработный, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он перебивается случайным заработком или собирает и сдает в пункт приема металлические изделия. На этот раз брянец взял «на дело» своих сыновей.
Злоумышленники пробрались в законсервированную котельную. И забрали элементы котлов стоимостью около пяти тысяч рублей. Донести наворованные детали до дома они так и не успели.
За кражу металла им грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU