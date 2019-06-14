2019-06-14T14:05:57+03:00
Происшествия

В Клинцах отец с двумя сыновьями пытался украсть металл из котельной

До дома наворованные детали дотащить они не успели
Марина АНТОНОВА
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За кражу металла злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.За кражу металла злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Клинцах 34-летнего местного жителя и двух его сыновей, которым 16 и 17 лет, подозревают в краже металла из котельной. Инцидент произошел в конце мая. Полицейские заметили злоумышленников во время патрулирования улиц. Мужчина и двое подростков тащили металлические изделия. Но затруднились сказать, откуда они у них.

- Во время проверки выяснилось, что мужчина – безработный, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он перебивается случайным заработком или собирает и сдает в пункт приема металлические изделия. На этот раз брянец взял «на дело» своих сыновей.

Злоумышленники пробрались в законсервированную котельную. И забрали элементы котлов стоимостью около пяти тысяч рублей. Донести наворованные детали до дома они так и не успели.

За кражу металла им грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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