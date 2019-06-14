СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-14T13:41:05+03:00

В дежурную часть можно сообщить о любом нарушении Правил дорожного движения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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С начала года жители Брянска 120 раз пожаловались на пьяных водителей в дежурную часть городского отдела ГИБДД. В 87 случаях эта информация подтвердилась. Автомобилистов задержали, на них составили административные дела, которые направили в суды.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что в дежурную часть можно сообщить о любом нарушении Правил дорожного движения. Проверяют полицейские и информацию в соцсетях. Например, автоинспекторы оштрафовали водителя иномарки, который проехал по пешеходному бульвару Гагарина в День России.

Телефон: 74-71-02

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ИСТОЧНИК KP.RU