2019-06-14T13:16:03+03:00
Происшествия

Брянец ждет суда за убийство кинжалом в буфете в Супоневе

Обвиняемый ударил в грудь 30-летнего мужчину
Марина АНТОНОВА
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Обвиняемый также угрожал убить работницу кафе.Обвиняемый также угрожал убить работницу кафе.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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65-летнего жителя брянского села Супонево обвиняют в убийстве и угрозе убийством. Следователи завершили расследование уголовного дела.

- По версии следствия, 13 апреля пьяный пенсионер находился в буфете на улице Ленина, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он поссорился с 30-летним местным жителем и ударил своего оппонента кинжалом.

Нож попал в грудную клетку мужчины. Вскоре потерпевший умер от полученного ранения в больнице.

Обвиняемый также угрожал убить работницу кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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