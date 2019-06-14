Брянец ждет суда за убийство кинжалом в буфете в Супоневе
Обвиняемый ударил в грудь 30-летнего мужчину
Обвиняемый также угрожал убить работницу кафе.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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65-летнего жителя брянского села Супонево обвиняют в убийстве и угрозе убийством. Следователи завершили расследование уголовного дела.
- По версии следствия, 13 апреля пьяный пенсионер находился в буфете на улице Ленина, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он поссорился с 30-летним местным жителем и ударил своего оппонента кинжалом.
Нож попал в грудную клетку мужчины. Вскоре потерпевший умер от полученного ранения в больнице.
Обвиняемый также угрожал убить работницу кафе.
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ИСТОЧНИК KP.RU