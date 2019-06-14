Брянские спортсмены стали победителями на турнире Международного паралимпийского комитета

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-14T13:07:54+03:00

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Брянские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали две медали на международном легкоатлетическом турнире. Этап гран-при Международного паралимпийского комитета прошел в итальянском городе Гроссето с 4 по 10 июня. В соревнованиях участвовали 360 спортсменов из 40 стран мира.

Для брянских легкоатлетов турнир стал первым международным соревнованием после восстановления Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Брянец Артем Калашян пришел первым на дистанции 100 метров, сообщают в Центре спортивной подготовки Брянской области. Он занимается под руководством тренеров Артема Сумичева и Виталия Овчинникова.

Артем Калашян. Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области.

Светлана Кривенок завоевала серебряную медаль в толкании ядра. Спортсменка тренируется у Михаила Сумичева.

Светлана Кривенок. Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области.

Брянские спортсмены выполнили нормативы для участия в чемпионате мира в Дубае, который пройдет в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU