В Брянске железнодорожники передадут детский сад и дом культуры городу

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-14T11:49:08+03:00

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В Брянске железнодорожники передают в муниципальную собственность ведомственный детский сад №65 «Андрейка» в Фокинском районе. Он рассчитан на 130 мест. В дошкольном учреждении есть ясельные группы. На баланс города также переходит дворец культуры железнодорожников. Парк железнодорожников давно ремонтируют на бюджетные деньги.

В отделенческой больнице станции Брянск-II смогут обслуживаться пациенты по полису обязательного медицинского страхования. За последние годы в ремонт больницы и на покупку нового оборудования потратили 30 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Предприятие готово в этом году ремонтировать только здание вокзала Брянск-Орловский. На работы выделят 84 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU