В Суземке не оборудовали по правилам официальный пляж

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-14T11:34:20+03:00

Перед началом летнего сезона на берег не подсыпали песка или гальки. Фото: Елена РАКОВА

На местном пруду нет раздевалок, урн и туалета

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В брянском поселке Суземка перед началом купального сезона не оборудовали по правилам официальный пляж. Прокуратура проверила место массового отдыха на пруду «Авангард».

- Выяснилось, что на пляже были нарушены санитарные правила, - рассказывают в пресс-службе Брянской области. – В месте отдыха не установлены урны для мусора, раздевалки и общественный туалет. На пляже отдыхающие не обеспечены питьевой водой. Перед началом летнего сезона на берег не подсыпали песка или гальки.

Нарушения потребовали устранить от главы администрации Суземского район. На служащего, который отвечал за содержание пляжа, завели административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU