2019-06-14T11:25:05+03:00
Происшествия

Бывшей брянской студентке придется заплатить полмиллиона рублей за дачу взятки

Апелляционную жалобу отклонили
Марина АНТОНОВА
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Девушка через посредника передала 51 тысячу рублей.Девушка через посредника передала 51 тысячу рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывшей брянской студентке придется заплатить полумиллионный штраф за дачу взятки директору вуза. Апелляционную жалобу подсудимой отклонили в Брянском областном суде. Приговор уже вступил в законную силу.

- В суде установили, что с сентября 2017-го по январь 2018 года 21-летняя девушка была студенткой вуза в Унече, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она договорилась, а потом передала 51 тысячу рублей через посредника директору учебного заведения. За вознаграждение девушка должна была сдать сессию без прохождения испытаний и получить диплом о высшем образовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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