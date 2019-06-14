Бывшей брянской студентке придется заплатить полмиллиона рублей за дачу взятки
Бывшей брянской студентке придется заплатить полумиллионный штраф за дачу взятки директору вуза. Апелляционную жалобу подсудимой отклонили в Брянском областном суде. Приговор уже вступил в законную силу.
- В суде установили, что с сентября 2017-го по январь 2018 года 21-летняя девушка была студенткой вуза в Унече, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она договорилась, а потом передала 51 тысячу рублей через посредника директору учебного заведения. За вознаграждение девушка должна была сдать сессию без прохождения испытаний и получить диплом о высшем образовании.
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ИСТОЧНИК KP.RU