Бывшей брянской студентке придется заплатить полмиллиона рублей за дачу взятки

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-14T11:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшей брянской студентке придется заплатить полумиллионный штраф за дачу взятки директору вуза. Апелляционную жалобу подсудимой отклонили в Брянском областном суде. Приговор уже вступил в законную силу.

- В суде установили, что с сентября 2017-го по январь 2018 года 21-летняя девушка была студенткой вуза в Унече, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она договорилась, а потом передала 51 тысячу рублей через посредника директору учебного заведения. За вознаграждение девушка должна была сдать сессию без прохождения испытаний и получить диплом о высшем образовании.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU