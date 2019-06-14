Сыродел трубчевского молкомбината незаконно получала пособие по безработице

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-14T11:11:19+03:00

На жительницу Трубчевского района завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сыродел Трубчевксого молочного комбината незаконно получала пособие по безработице. Нарушения нашли во время прокурорской проверки.

- Женщина получала заработную плату и в то же время состояла на учете в районном центре занятости населения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Хотя она знала, что при трудоустройстве нужно сообщить об этом в центр занятости.

Общая сумма пособия, которое работница получила незаконно, составила 58 тысяч 140 рублей. Деньги перечисляли на банковский счет. Их женщина потратила на свои нужды.

На жительницу Трубчевского района завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

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ИСТОЧНИК KP.RU