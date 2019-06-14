В Клинцовском районе водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-14T10:57:56+03:00

Автомобилист не справился с управлением во время обгона

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В Клинцовском районе 27-летний водитель «Фиат Албеа» съехал в кювет и врезался в дерево. О пострадавшем в ДТП автомобилисте в дежурную часть ГИБДД утром 13 июня сообщили медики из Клинцовской райбольницы. Пострадавший сам обратился за медицинской помощью. С травмой головы, сотрясением мозга, ссадинами головы и кисти его госпитализировали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в тот же день около половины восьмого утра на 14-м километре автодороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области. По предварительной информации, автомобилист ехал на иномарке со стороны Гордеевки в сторону Клинцов. Водитель не справился с управлением при обгоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU