Во время ночного пожара в Клинцах погибла 63-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-14T10:47:32+03:00

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Во время ночного пожара в брянском городе Клинцы погибла 63-летняя пенсионерка. Сообщение о возгорании на улице Колхозной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 1.28 в пятницу, 14 июня. На место выехали две автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Через шесть минут спасатели прибыли на пожар. Оказалось, что загорелся жилой дом размером восемь на шесть метров. К моменту приезда пожарных постройка полностью пылала. С огнем справились через 40 минут – в 2.15 пожар потушили.

К несчастью, пожилую женщину спасти не удалось. Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU