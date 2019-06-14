Брянскому люпину грозят гусеницы бабочки репейницы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-14T10:30:00+03:00

Впервые отмечено массовое заражение на полях в Погарском, Стародубском и Комаричском районах

Изменить размер текста: A A

Посевам люпина в Брянской области угрожают гусеницы бабочки репейницы. Впервые отмечено массовое заражение на полях в Погарском, Стародубском и Комаричском районах.

Обычно гусеница питается сорными растениями. Но в отдельные годы при массовом распространении может повредить также листья люпина, сои, подсолнечника, сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур, сообщают в Россельхозцентре.

Гусеницы скрепляют паутиной листья, образуется коробочка. Вредители объедают ее вершину, превращают листья в скелет и выедают в них отверстия.

Сельхозпредприятия Брянской области попросили следить за распространением вредителя. И, если необходимо, применить химикаты от гусеницы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU