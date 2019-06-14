Брянскому люпину грозят гусеницы бабочки репейницы
Посевам люпина в Брянской области угрожают гусеницы бабочки репейницы. Впервые отмечено массовое заражение на полях в Погарском, Стародубском и Комаричском районах.
Обычно гусеница питается сорными растениями. Но в отдельные годы при массовом распространении может повредить также листья люпина, сои, подсолнечника, сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур, сообщают в Россельхозцентре.
Гусеницы скрепляют паутиной листья, образуется коробочка. Вредители объедают ее вершину, превращают листья в скелет и выедают в них отверстия.
Сельхозпредприятия Брянской области попросили следить за распространением вредителя. И, если необходимо, применить химикаты от гусеницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU