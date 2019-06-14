2019-06-14T10:30:00+03:00
Общество

Брянскому люпину грозят гусеницы бабочки репейницы

Впервые отмечено массовое заражение на полях в Погарском, Стародубском и Комаричском районах
Марина АНТОНОВА
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Посевам люпина в Брянской области угрожают гусеницы бабочки репейницы. Впервые отмечено массовое заражение на полях в Погарском, Стародубском и Комаричском районах.

Обычно гусеница питается сорными растениями. Но в отдельные годы при массовом распространении может повредить также листья люпина, сои, подсолнечника, сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур, сообщают в Россельхозцентре.

Гусеницы скрепляют паутиной листья, образуется коробочка. Вредители объедают ее вершину, превращают листья в скелет и выедают в них отверстия.

Сельхозпредприятия Брянской области попросили следить за распространением вредителя. И, если необходимо, применить химикаты от гусеницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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