В Брянске оштрафовали водителя, который в День России проехал по тротуару на бульваре Гагарина
Автомобилист должен заплатить две тысячи рублей
Фото: vk.com, кадр из видео.
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В Брянске оштрафовали водителя иномарки, который в День России 12 июня проехал по тротуару на бульваре Гагарина. Видеозапись с нарушением пешеходы опубликовали в соцсетях. На двух роликах видно две машины, которые по каким-то причинам заехал на тротуар у лестницы в районе дома №45 по улице Луначарского.
Полицейские нашли одного из водителя, который ехал на «Киа Спортейдж». Его оштрафовали на две тысячи рублей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Кстати, вечером после фейерверка на Набережной центр города стоял в пробках.
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ИСТОЧНИК KP.RU