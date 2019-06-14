2019-06-14T10:21:50+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали водителя, который в День России проехал по тротуару на бульваре Гагарина

Автомобилист должен заплатить две тысячи рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео.Фото: vk.com, кадр из видео.
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В Брянске оштрафовали водителя иномарки, который в День России 12 июня проехал по тротуару на бульваре Гагарина. Видеозапись с нарушением пешеходы опубликовали в соцсетях. На двух роликах видно две машины, которые по каким-то причинам заехал на тротуар у лестницы в районе дома №45 по улице Луначарского.

Полицейские нашли одного из водителя, который ехал на «Киа Спортейдж». Его оштрафовали на две тысячи рублей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Кстати, вечером после фейерверка на Набережной центр города стоял в пробках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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