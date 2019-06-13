На ремонт вокзала Брянск-Орловский потратят 84 миллиона рублей
На ремонт вокзала Брянск-Орловский в этом году потратят 84 миллиона рублей. Деньги пойдут на восстановление исторического облика здания. А также на адаптацию вокзала для маломобильных групп населения. Проект реконструкции находится на завершающей стадии.
В прошлые два года на вокзале отремонтировали крышу и фасада здания, облицевали гранитом входы, заменили потолок и освещение в кассовом зале, отремонтировали павильоны выходов из тоннеля.
Ведомственный детский сад железнодорожников в ближайшее время приобретет город в муниципальную собственность. На баланс города передадут и Дом культуры железнодорожников, сообщают в пресс-службе областного правительства. А в отделенческой больнице на станции Брянск-II планируют обслуживать пациентов по полису обязательного медицинского страхования.
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ИСТОЧНИК KP.RU