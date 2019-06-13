СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-13T18:39:03+03:00

Пьяный брянец поссорился с пенсионеркой и избил ее

Изменить размер текста: A A

33-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве пожилой матери. Следователи завершили расследование уголовного дела. Его материалы в ближайшее время передадут в суд.

- По версии следствия, ночью 5 апреля пьяный мужчина был у себя дома, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он поссорился с 65-летней матерью. А потом избил женщину. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Состояние алкогольного опьянения суд может расценить как отягчающее вину обстоятельство.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU