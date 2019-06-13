2019-06-13T18:32:55+03:00
Общество

На Первомайском мосту в Брянске начали устанавливать троллейбусные опоры

Со стороны Советского района расширяют дорогу
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На Первомайском мосту в Брянске начали устанавливать опоры для контактной сети троллейбусов. Хотя этого вида транспорта в городе остается все меньше.

Со стороны Советского района расширяют дорогу на подъезде к мосту, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Строители завершили укладку гидроизоляции и защитного бетонного слоя на проезжей части. Рабочие устанавливают ограждения на мосту и продолжают формировать и укреплять откосы.

Напомним, подрядчик обещает открыть движение по Первомайскому мосту 5 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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