Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области принял участие в праздновании Дня России

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-13T18:13:38+03:00

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Вчера в Брянске прошел большой праздник, посвящённый главной государственной дате, и предстоящему юбилею образования Брянской области.

Масштабные гуляния прошли на Славянской площади города Брянска, где компания «Чистая планета» разместила свою экспозицию и установила сетчатые контейнеры для раздельного сбора отходов, которые во время праздника пришлись очень кстати. Особенной популярностью у горожан в этот жаркий летний день пользовался контейнер для сбора пустых пластиковых бутылок из-под воды и прохладительных напитков.

Весь день сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО, которые работали на выставке в честь празднования Дня России, отвечали на вопросы горожан по реализации федеральной «реформы чистоты» на Брянщине. Так информационно-разъяснительная работа с населением проводилась и во время городского мероприятия. Для детей, которые подходили к выставочному комплексу компании «Чистая планета», была организована игра «Экогейм». Эта настольная игра на экологическую тему и обучающая правильному обращению с отходами была разработана совместно с БГИТУ и презентована во время недавнего визита временной комиссии членов Комитета Совета Федерации в нашу область.

На парковке, где была выставлена лучшая техника, работающая сегодня в сфере ЖКХ в городе Брянске, был размещен и новый мусоровоз для раздельного сбора отходов компании «Чистая планета».

ИСТОЧНИК KP.RU