2019-06-13T17:47:10+03:00
Происшествия

В Брянске во время фейерверка пострадал шестилетний мальчик

В ребенка попала окалина
Марина АНТОНОВА
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Фейерверк устроили в районе Славянской площади.Фейерверк устроили в районе Славянской площади.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске во время фейерверка, который устроили 12 июня в День России, пострадал шестилетний мальчик. Вечером к бригаде скорой помощи обратились родители ребенка и попросили его осмотреть. В малыша попала окалина от фейерверка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Мальчик получил микротравмы, которые не требуют специального лечения.

На следующий день, 13 июня, семья обратилась в больницу за консультацией. Состояние пострадавшего ребенка медики оценили, как удовлетворительное.

Если кто-то еще и пострадал во время фейерверка, ни за медицинской помощью, ни в полицию они не обращались. О своих ранениях, которые оказались несерьезными, брянцы рассказали в соцсетях.

В мэрии рассказали, как выбирали фирму, которая устроила фейерверк. Компания получила это право после электронного аукциона. Она уже успешно устраивала фейерверки на 9 Мая и 17 сентября в Брянске. У компании были все необходимые документы, сертификаты и лицензии. 10 июня чиновники получили разрешение от МЧС на проведение фейерверка в районе Славянской площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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