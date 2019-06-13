В волшебный лес попасть легко!

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-13T17:33:49+03:00

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Сегодня в рамках реализации экологического проекта «Чистая планета – детям» региональный оператор по обращению с ТКО и волонтерский отряд «Готов помочь» брянской школы №4 провели очередное познавательное мероприятие по воспитанию правильного отношения детей к окружающей среде. На этот раз акция прошла в детском саду «Ладушки», который находится в Советском районе Брянска.

Теперь малыши знают, почему необходимо беречь окружающую среду, нельзя засорять лес и зачем нужно выбрасывать картон, бумагу и пластик в специальные сетчатые контейнеры, которые появились во дворах областного центра.

Воспитанники детского сада «Ладушки» с помощью школьников-волонтеров побывали в волшебном лесу, помогли Старичку-лесовичку собрать мусор, который оставили туристы, рассказали стихи о бережном отношении к природе, узнали, какие вещи получатся из правильно отсортированных пластиковых бутылок, картона и бумаги, ответили на вопросы экологической викторины для дошкольников и, конечно, получили в подарок сладкие призы от компании «Чистая планета». Завершилось театрализованное представление на экологическую тему кукольной постановкой «Теремок».

- Подобные акции мы будем проводить в детских садах нашего города, а потом и области, постоянно. Потому что мы понимаем, насколько важно сегодня экологическое воспитание. И очень здорово, что в нашей акции принимают участие школьники-волонтеры, которые с помощью наших специалистов-экологов изучили всю информацию о раздельном сборе отходов и теперь передают полученные знания в игровой форме малышам. Культуру обращения с отходами нужно прививать с детства. И одна из наших общих задач – научить подрастающее поколение разделять мусор и беречь окружающую среду,- говорит генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU