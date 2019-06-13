Экс-директору брянской школы, где в туалете утонул мальчик, грозит пять лет колонии

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-13T17:24:42+03:00

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Бывшему директору брянской школы, где в уличном туалете утонул четырехлетний мальчик, грозит до пяти лет колонии. Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело по статье «Халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека» будут рассматривать в суде.

- По версии следствия, руководитель общеобразовательной школы, которая находится в погарском селе Стечна, не обеспечила соблюдение требований безопасности и санитарных норм при эксплуатации надворного туалета, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В туалете не была закрыта крышкой и не вычищалась выгребная яма, наполненная на глубину больше метра.

24 мая прошлого года в яму упал четырехлетний малыш. Ребенок утонул.

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ИСТОЧНИК KP.RU