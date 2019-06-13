2019-06-13T17:11:01+03:00
Общество

Детсады и школы ждут педагогов

На заседании комитета по образованию Брянского горсовета обсуждался вопрос о развитии системы непрерывного образования педагогов и руководителей. Провёл заседание председатель комитета Игорь Афонин.
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Создание образовательного пространства для постоянного совершенствования мастерства педагогов — это одно из условий для реализации государственного приоритетного проекта «Учитель будущего». Для профессионального развития педагогов создана многоуровневая система, которая позволяет учителям совершенствовать навыки по своим предметам, проходить переподготовку и осваивать другие специальности, а также повышать квалификацию руководящим работникам. По информации городского управления образования, ежегодно курсы повышения квалификации проходят не менее 1000 брянских педагогов и руководителей школ. МБУ БГИМЦ и БИПКРО для учителей организовывают курсы, занятия на стажировочных площадках в школах.

Депутатов интересовало, как актуален сейчас вопрос комплектации кадрами образовательных учреждений:

— В Брянске строятся новая школа на 1225 мест, детские сады и пристройки к дошкольным учреждениям. На этой неделе уже была открыта пристройка к детскому саду «Светлячок». Реализация программ по обеспечению детей местами в образовательных учреждениях будет продолжена в ближайшие годы. Вопрос с подбором высококвалифицированных кадров должен быть на постоянном контроле, — сказал председатель комитета Игорь Афонин.

Как прозвучало на заседании комитета, в детские сады приходят работать молодые специалисты. Ежегодно более 50 человек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, проходят заочное обучение в колледжах или БГУ имени И.Г. Петровского и становятся воспитателями.

Самыми востребованными из педагогических специальностей в Брянске остаются учителя начальных классов, на втором месте — физики. Во многих школах ждут математиков и филологов.

Вопрос о возможности профессионального роста брянских педагогов и комплектовании образовательных учреждений находится на постоянном контроле депутатов комитета по образованию Брянского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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