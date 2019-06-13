Брянец пойдет под суд за убийство матери

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-13T14:25:39+03:00

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33-летнего жителя города Брянска обвиняют в смертельном избиении своей матери. Расследование этого дела закончено.

По версии следствия, ночью 5 апреля нетрезвый брянец у себя в квартире поругался со своей 65-летней матерью.

- Во время ссоры обвиняемый избил женщину, - рассказываютв пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - Полученные пенсионеркой травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина умерла.

После того, как сторона защиты ознакомится с материалами дела, его передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения. А затем в суд - для рассмотрения по существу. Кстати, тот факт, что преступление совершено в состоянии опьянения, суд может расценить, как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU