СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-13T12:25:29+03:00

Чтобы их ликвидировать, нужно включить объекты в перечень

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В Клетнянском районе нашли 15 бесхозных скотомогильников. На биотермические ямы отсутствуют сведения о правообладателях.

- Чтобы ликвидировать неиспользуемые скотомогильники, нужно включить их в сводный перечень, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но региональное управление ветеринарии ничего для этого не предпринимало.

Поэтому прокурор потребовал признать скотомогильники бесхозяйными. А от управления ветеринарии – провести их освидетельствование и включить в перечень подлежащих ликвидации. Эти требования суд удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU