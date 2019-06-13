В Клетнянском районе нашли 15 бесхозных скотомогильников
В Клетнянском районе нашли 15 бесхозных скотомогильников. На биотермические ямы отсутствуют сведения о правообладателях.
- Чтобы ликвидировать неиспользуемые скотомогильники, нужно включить их в сводный перечень, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но региональное управление ветеринарии ничего для этого не предпринимало.
Поэтому прокурор потребовал признать скотомогильники бесхозяйными. А от управления ветеринарии – провести их освидетельствование и включить в перечень подлежащих ликвидации. Эти требования суд удовлетворил.
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ИСТОЧНИК KP.RU