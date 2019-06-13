Больную туберкулезом жительницу Рогнединского района потребовали госпитализировать

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-13T12:18:10+03:00

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Больную туберкулезом 41-летнюю жительницу Рогнединского района потребовали госпитализировать. Соответствующее решение вынес суд. До этого в прокуратуру обратились медики Жуковской межрайонной больницы. Они сообщили, что больная не хочет обследоваться и лечиться. Женщина страдает заразной формой туберкулеза.

- Такое поведение женщины нарушает федеральный закон Российской Федерации, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – А это создает опасность для окружающих.

Поэтому прокуратура потребовала госпитализировать женщину в не добровольном порядке для обязательного обследования и лечения. Суд это требование удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU