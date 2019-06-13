Брянскую выпускницу удалили с ЕГЭ из-за шпаргалки
Брянскую выпускницу удалили с единого государственного экзамена из-за шпаргалки. Это случилось 10 июня на экзамене по обществознанию в одной из школ области. В остальном, ЕГЭ по обществознанию прошел без технологических сбоев, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.
Экзамен по обществознанию остается одним из самых массовых среди тех, которые выбирают выпускники. В регионе его сдавало больше трех тысяч школьников. Для этого открыли 43 пункта проведения экзаменов.
Кстати, в четверг, 13 июня, брянские выпускники сдают биологию и информатику. Биологию выбрали сдавать почти 1,4 тысячи учеников, информатику – 682 человека. Для проведения экзаменов открыли 32 пункта.
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ИСТОЧНИК KP.RU