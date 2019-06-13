Выплаты по уходу за инвалидами могут поднять в восемь раз

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-13T11:41:25+03:00

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Очередной социально значимый законопроект внес в Госдуму вместе с коллегами по фракции ЛДПР брянский депутат Борис Пайкин. Он и его соавторы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Александр Шерин и Елена Строкова предлагают с 1,2 до 10 тысяч рублей увеличить выплаты по уходу за инвалидами I группы.

Предлагаемая депутатами мера призвана устранить несправедливость, возникшую в результате искусственного расслоения людей, ухаживающих за инвалидами. Дело в том, что сейчас в обществе складывается две категории таких лиц.

Первая – люди, которые ухаживают за инвалидом I группы (кроме инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 80 лет. С 1 июля 2008 года им установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1,2 тысячи рублей, индексация которой не предусмотрена.

Вторая – те, кто ухаживает за ребенком-инвалидом, либо инвалидом детства I группы. Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 года предложил уже с 1 июля повысить им выплатыдо 10 тысяч рублей.

Следует отметить, что в обоих случаях на такие выплаты могут рассчитывать только трудоспособные неработающие люди – те, кто был вынужден оставить работу для ухода за близким или родственником.

- Как видите, разница в выплатах получается просто огромная, восьмикратная, – поясняет Борис Пайкин. – Между тем, уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом детства I группы. Не удивительно, что осуществляющие такой уход люди ощущают несправедливость, появляется социальная напряженность. Мы предложили поднять до 10 тысяч рублей выплату всем неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, и в дальнейшем ежегодно 1 февраля индексировать её, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Финансирование расходов по реализации законопроекта депутаты предлагают возложить на федеральный бюджет. Вступить в силу законопроект может с 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU