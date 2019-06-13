«Я признаюсь в любви к тебе, мой город»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-13T10:53:25+03:00

В День России Брянск презентовал свою экспозицию на региональных фестивалях, приуроченных к 75-летию Брянской области, «Дни городов и районов Брянской области» и «Трудом и подвигом прославлен Брянский край».

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Почетными гостями праздника стали губернатор Брянской области Александр Богомаз, Председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты Государственной Думы Валентин Суббот и Валентина Миронова, глава города Брянска Александр Хлиманков, руководители силовых структур Брянской области, территориальных управлений федеральных органов власти.

- Пройдя путь реформ и преобразований, мы с вами являемся участниками нового этапа становления и развития нашей страны, устремленной к совершенству и прогрессу, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. - Мы стремимся быть достойными продолжателями дел своих предков. В Брянской области многие позитивные перемены можно видеть уже сейчас. Строятся и ремонтируются больницы и поликлиники, ледовые дворцы и бассейны, школы и детские сады. Строятся дороги, модернизируется коммунальное хозяйство, преображаются парки и скверы, появляются новые места отдыха.

По традиции в День России юным жителям Брянщины торжественно вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Сводный хор исполнил гимн России. Перед гостями праздника выступили участники клубов исторических реконструкций, хореографические коллективы, цирковые студии.

Почетные ости осмотрели экспозицию города Брянска. Фото: Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

У концертного зала «Дружба» развернулась выставка, рассказывающая о социально-экономическом развитии Брянска. Значительный раздел посвящен итогам и перспективам реализации национальных проектов, программы «Формирование современной городской среды», развитию социальной сферы. Глава города Александр Хлиманков рассказал, что ежегодно на участие в программе жители города подают много заявок. В результате тысячи жителей города принимают участие в выборе той или иной общественной территории.

Презентации представили предприятия промышленности, флагманы строительной отрасли региона. Гости обратили внимание на стенд муниципального предприятия «Детская молочная кухня г. Брянска». Глава города Александр Хлиманков рассказал, что в Брянске удалось сохранить это уникальное предприятие, которое работает на высококачественном местном сырье. Для любителей декоративно-прикладного искусства работала выставка картин, устроили пленэр, провели мастер-классы. На интерактивных площадках представили «Спортивный калейдоскоп». Для детей и молодежи проводились конкурсы и викторины.

Впервые в этом году на Десне у Набережной устроили водный праздник. Его открыл теплоход «Тосна», на палубе которого выступала костюмированная группа. Показательные выступления катеров, водных скутеров, гидроциклов стали ярким шоу для детей и взрослых. Праздник продолжили соревнования байдарочников. Мастерство показали судомоделисты. Завершило водный праздник выступление «летающих людей» - флайборд-шоу.

Вечером выступили брянские хореографические коллективы. На большом экране показали фильмы о Брянске. Праздник завершится лазерно-пиротехническим шоу на Десне и водным фейерверком.

Глава города Александр Хлиманков поздравил жителей и гостей нашего города с замечательным праздником:

- Брянск меняется вместе с вами. Благодаря всем горожанам. Чем инициативнее жители, тем богаче, комфортнее и безопаснее наш город и наша страна. Мы стремимся к тому, чтобы таланты и способности каждого брянца были раскрыты и востребованы. Мы вместе строим свободную Россию – влиятельное и передовое государство. Представители всех поколений и национальностей на нашей территории несут общую ответственность за ее судьбу. Россия всегда побеждает и добивается успеха, когда мы - ее народ - едины в любви и заботе о своей земле. Честь и достоинство большого государства начинаются с малой родины, с нашего стремления работать ради ее процветания. Пусть вклад каждого из нас будет только в развитие. Пусть наше единство будет только крепчать. С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU