Брянские полицейские получили новые компьютеры и автомобили

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-12T16:51:47+03:00

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Накануне Дня России на Площади Партизан брянские полицейские получили новое оборудование и служебный транспорт. Технику стражам порядка вручили во время гарнизонного развода комплексных сил и средств.

У памятника освободителям Брянска выстроились сотрудники патрульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы ГИБДД, полицейские-кинологи, учащиеся Брянского филиала ВИПК МВД России, бойцы Управления Росгвардии по Брянской области, а также дружинники, представители частных охранных предприятий и юнармецы.

– Руководство, личный состав органов внутренних дел региона прилагают максимум усилий для успешного решения всех поставленных президентом и правительством задач, – сказал начальник областного УМВД Владислав Толкунов. – И результаты работы брянской полиции свидетельствуют о том, что эти задачи решаются на высоком профессиональном уровне: общественная безопасность, правопорядок, защита прав граждан обеспечиваются эффективно.

Поблагодарив полицейских за службу, Владислав Толкунов вручил ведомственные награды.

Также сотрудникам передали 200 планшетных компьютеров для обеспечения служебной деятельности подразделений полиции, несущих службу на улицах. С их помощью стражи порядка будут еще оперативнее проверять информацию по базам данных, а также идентифицировать разыскиваемые вещи.

Кроме того, для обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений брянской полиции за счет бюджетных средств приобретены также шесть автотранспортных средств. Среди них – спецавтомобиль для перевозки подозреваемых и обвиняемых, легковые автомобили для подразделений патрульно-постовой службы и дежурных частей, автобусы для перевозки личного состава.

Затем руководители строевых подразделений проверили соответствие внешнего вида полицейских уставным требованиям, наличие служебных удостоверений и жетонов, знание полицейскими правил применения оружия и специальных средств. Заступающие на службу наряды проинструктировали об оперативной обстановке. Бойцы Росгвардии продемонстрировали приемы самообороны и задержания преступников.

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ИСТОЧНИК KP.RU