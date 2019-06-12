В рамках национального проекта «Демография» в Бежицком районе Брянска открыли ясли

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-12T14:52:23+03:00

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11 июня в Бежицком районе Брянска торжественно открыли пристройку к детскому саду № 155 «Светлячок».

Вместе с воспитанниками детского сада красную ленточку на новых яслях перерезали губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Владимир Попков.

- Я хочу от всей души поздравить вас с праздником, которого ждали все - и областная власть, и городская, и жители Московского микрорайона, которые будут водить своих детей в ясельные группы, и те, кто здесь работает, - сказал глава региона. - Это праздник, который мы отмечаем вместе. В этом саду будут ясельные группы, которые смогут посещать 55 малышей в возрасте до трех лет. Бежицкий - самый большой район города Брянска, здесь проживает треть населения областного центра, район активно развивается, строится много жилья и, конечно же, есть потребность в дополнительных местах в детских садах. Сегодня мы выполняем те задачи, которые поставил перед нами Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В Послании Федеральному Собранию глава государства подчеркнул, что до конца 2021 года необходимо полностью решить проблему с яслями. И в этом направлении мы работаем успешно и движемся большими темпами. Огромное спасибо всем работникам детского сада, родителям за то, что вы готовите смену для всех нас! А вам, ребята, хочу пожелать счастливого детства и перспектив! С праздником!

Всего за этот год в Брянской области планируется построить восемь детских садов и семь пристроек. Это 1640 мест, 820 из которых - в ясельных группах.

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ИСТОЧНИК KP.RU