СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-12T14:26:23+03:00

С начала пожароопасного сезона в Брянской области потушили 15 лесных пожаров. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Он будет действовать до 29 июня

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В брянских лесах вновь ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 10 июня подписал губернатор.

Особый режим действует с 10 по 29 июня, сообщают в пресс-службе управления лесами Брянской области. А с 6 по 26 июня в лесах можно находиться только в специальных отведенных для отдыха местах.

На время действия особого противопожарного режима в лесу нельзя проводить массовые и спортивные мероприятия, разводить костры, проводить лесосечные работы и другие, связанные с использованием открытого огня, машин и механизмов.

С начала пожароопасного сезона в Брянской области потушили 15 лесных пожаров на площади 55,65 га. В основном, они случаются из-за неосторожного обращения в лесу с огнем.

Во время особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU