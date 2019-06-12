2019-06-12T13:07:25+03:00
Происшествия

Генпрокуратура потребовала отменить решение о прекращении уголовного дела о смертельном ДТП в Брянске

Материалы направят на дополнительное расследование
Марина АНТОНОВА
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Соответствующее поручение направили прокурору Брянской области.Соответствующее поручение направили прокурору Брянской области.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Генеральная прокуратура РФ потребовала отменить решение о прекращении уголовного дела о смертельном ДТП в Брянске с участием бывшего таможенника. Соответствующее поручение направили прокурору Брянской области. Уголовное дело оправят на проведение дополнительного расследования, сообщает RT.

Напомним, автоавария случилась 3 ноября 2017 года. На пешеходном переходе на проспекте Московском водитель ВАЗа сбил 83-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина умерла от травм на следующий день в больнице.

А водителя до сих пор не могут привлечь к уголовной ответственности. За рулем был бывший сотрудник таможни. Экспертиза на месте ДТП показала, что автомобилист был пьян в момент аварии. Но его даже не лишили водительских прав.

Уголовное дело прекратили в ноябре 2018 года. Брянские эксперты установили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, поэтому водитель не мог затормозить и в ее смерти не виноват. Внучка и дочка погибшей попросили провести независимые экспертизы в Москве. Они жаловались на несправедливое решение генпрокурору России Юрию Чайке и руководителю СКР Александру Бастрыкину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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