Брянская прокуратура потребовала наказать горводоканал за аварию на канализационной станции

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-12T10:51:47+03:00

Сточные воды попали на землю и в водоохранную зону безымянного ручья. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Брянская природоохранная прокуратура завела административное производство на должностное лицо городского водоканала за аварию на канализационной станции. Она случилась 30 мая. В канализационном коллекторы разошелся сварной шов. Сточные воды попали на землю и в водоохранную зону безымянного ручья, который протекает неподалеку от места аварии.

Прокуратура требует наказать ответственного из МУП "Брянский городской водоканал" за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов капитального строительства и нарушение водоохранного режима. От руководителя предприятия потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Как сообщали в мэрии, утечку сточных вод устранили за 40 минут. После этого начали ремонтировать трубу. Поврежденный шов удалось починить в тот же день к одиннадцати часам вечера.

Во время ремонта на коллектор установили заглушку, чтобы сточные воды не выходили на поверхность. В горводоканале сообщили, что утечка была непродолжительной, поэтому сточные воды в Десну попасть не должны.

Ситуацию после аварии обещали контролировать Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU