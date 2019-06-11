2019-06-11T16:49:30+03:00
Происшествия

В Брянске двух экс-полицейских из отдела уголовного розыска будут судить за избиение подозреваемых

Под статью попали бывший замначальника отдела и начальник одного из отделений
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске двух бывший сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу Брянску будут судить за избиение подозреваемых. Экс-полицейских обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия с причинением тяжких последствий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего за собой потерю органа.

- По версии следствия, утром 16 июля прошлого года заместитель начальника отдела уголовного розыска и начальник одного из отделений этого отдела избили 30-летнего мужчину, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Его подозревали в поджоге квартиры. Полицейские много раз ударили подозреваемого руками и ногами. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Следователи выяснили, что один из фигурантов уголовного дела в январе 2018 года избил 20-летнего парня, которого подозревал в краже ювелирных украшений.

Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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