В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Светлячок» в Московском микрорайоне

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-11T16:01:23+03:00

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В Брянске во вторник, 11 июня, открыли новую пристройку к детскому саду «Светлячок» в Московском микрорайоне. В здании разместят четыре ясельный группы. В каждой из них предусмотрен выход на улицу. Вокруг сада благоустроили площадка для прогулок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сооружать пристройку начали в ноябре прошлого года. На строительство потратили около 40 миллионов рублей. В эту сумму входит оснащение сада и благоустройство территории.

В новом корпусе разместятся 55 малышей до трех лет. В дошкольном учреждении модернизировали пищеблок, чтобы готовить еду для самых маленьких воспитанников. Для этого приобрели пароконвектомат, тестомес, холодильник и другое оборудование. В пристройке установили дополнительные стиральные машины, группы оборудовали сушильными шкафами. Для самых малышей купили яркий манеж с развивающими игрушками. В зале для музыкальных и спортивных занятий установили специальный теплый пол. А также интерактивный пол, который представляет из себя проекционную систему.

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ИСТОЧНИК KP.RU