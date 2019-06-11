В Брянске на несколько часов задержали самолет в Сочи

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-11T13:32:08+03:00

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В Брянске во вторник, 11 июня, на несколько часов задержали авиарейс в Сочи. Он должен был состояться на самолете «Сухой Суперждет 100» в 10.45. Пассажиров попросили покинуть самолет, сообщают в неофициальной группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсети. В комментариях пишут, что борт будут менять.

По последним данным авиакомпании, вылет из Брянска планируется в 16.20. В этом случае в Сочи борт приземлится в 18.40. Ждут отправки и пассажиры, которые собирались обратно в Брянск. Они должны были вылететь в 13.50. Пока их рейс отложили до 19.20. Брянские отдыхающие прилетят домой не раньше 21.20.

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ИСТОЧНИК KP.RU