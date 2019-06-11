Экологический радар: проблемы с мусором? Звоните!
ППК «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:
· круглосуточный call-центр с номером 8 (800) 600-90-08;
· сайт radar.reo.ru
Житель любого региона может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушениях в своем городе и приложить фотографию или видео. ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией.
В ближайшее время в системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения.
Также напоминаем, что в Брянске с начала этого года работает колл-центр. Позвонив по номеру +7(4832) 606-444, вы можете сообщить о свалке, проблемах с вывозом мусора и получить ответы на все вопросы по реализации «реформы чистоты» на территории нашего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU