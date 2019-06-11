Экологический радар: проблемы с мусором? Звоните!

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-11T12:54:52+03:00

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ППК «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:

· круглосуточный call-центр с номером 8 (800) 600-90-08;

· сайт radar.reo.ru

Житель любого региона может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушениях в своем городе и приложить фотографию или видео. ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией.

В ближайшее время в системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения.

Также напоминаем, что в Брянске с начала этого года работает колл-центр. Позвонив по номеру +7(4832) 606-444, вы можете сообщить о свалке, проблемах с вывозом мусора и получить ответы на все вопросы по реализации «реформы чистоты» на территории нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU