Министр иностранных дел России передал свой автограф музею-заповеднику в Овстуге

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-11T12:41:05+03:00

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Музей-заповедник Федора Тютчева в брянском Овстуге получил автограф министра иностранных дел России Сергей Лаврова. Новый экспонат будет выставляться во временных экспозициях музея, посвященных поэтам-дипломатам.

«Всем тем, кто бережет усадьбу Ф. И. Тютчева», - написал министр и поставил свою подпись на стихотворении, автором которого является.

В дар музею передали стихотворение Сергей Лаврова «Посольский приказ», сообщают в пресс-службе музея-заповедника. Оно посвящено дипломатам России разных эпох.

Фото: пресс-служба музея-заповедника Федора Тютчева "Овстуг".

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ИСТОЧНИК KP.RU