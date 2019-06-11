Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-11T11:59:27+03:00

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По информации городского управления культуры, в 2018 году в Брянске на базе 11 Дворцов и Домов культуры функционирует 300 клубных формирований, в которых занимаются свыше 7 тысяч жителей города. Из общего количества 205 - это коллективы самодеятельного народного творчества. Среди них 113 детских и 42 молодежных коллектива, 27 коллективов имеют звание «народный», 10 - «образцовый».

Клубные формирования самодеятельного творчества представлены многожанровостью. В городе работает 13 хоровых, 19 театральных, 89 хореографических, 8 фольклорных объединений. Есть клуб кинофотолюбителей, 9 кружков изобразительного искусства и 10 декоративно-прикладного творчества. Также в Брянске функционируют коллективы сольного пения, художественного чтения, шумовой оркестр, театры мод и т.д. Гордостью города на протяжении многих лет остаются оркестр народных инструментов и духовой оркестр.

Заметен рост в творческом развитии и совершенствовании мастерства многих коллективов самодеятельного творчества, что доказывается дипломами, грамотами, полученными за участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах-фестивалях. Коллективами в течение года готовятся новые тематические концертные программы, с которыми они выступают в центрах реабилитации пенсионеров и инвалидов, в дневных стационарах при районных отделениях социальной защиты, в УВД, колледжах и ВУЗах, на предприятиях, спортивных комплексах, в госпиталях, больницах, парках города, на праздничных областных, городских и районных мероприятиях. Все муниципальные учреждения культуры проводят праздники улиц, тем самым, объединяя и развивая семейные традиции, традиции прикладного искусства и народного творчества, укрепляя межнациональные отношения и уровень этнической толерантности к иностранным гражданам, проживающим на территории города Брянска.

На заседании комитета была рассмотрена реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В областном центре созданы и осуществляют свою работу два Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». В Брянском спортивном комбинате «Десна» осуществляется прием нормативов комплекса ГТО у жителей Бежицкого и Володарского районов города Брянска. А в Брянском спортивном комбинате «Спартак» - у жителей Фокинского и Советского районов.

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативами по 3 уровням трудности, соответствующими золотому, серебряному и бронзовому знакам. Решение о награждении золотым знаком отличия оформляется приказом Министерства спорта Российской Федерации. Решение о награждении серебряным и бронзовым знаками отличия оформляется распорядительным актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта. В муниципальных центрах тестирования сформированы и утверждены судейские бригады по приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все судьи прошли курсы повышения квалификации судей центров тестирования.

По информации городского комитета по физической культуре и спорту, в Брянске в 2015-2016 годах в тестировании приняли участие 1233 человека, из них 550 человек получили знаки отличия: 323 человека «золотой знак», 173 человека «серебряный знак» и 54 человека «бронзовый знак». В 2017 году нормы ГТО сдавали 966 человек, из них 729 человек получили знаки отличия: 383 человека «золотой знак», 254 человека «серебряный знак» и 92 человека «бронзовый знак». В 2018 году в тестировании приняли участие 1272 человека, из них 449 человек получили знаки отличия: 361 человек «золотой знак», 53 человека «серебряный знак» и 37 человек «бронзовый знак». В первом квартале 2019 года тестирование прошли 623 человека, из них 197 человек получили знаки отличия: 49 человек «золотой знак», 57 человек «серебряный знак» и 91 человек «бронзовый знак».

ИСТОЧНИК KP.RU