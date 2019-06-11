О летнем отдыхе бежицких детей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-11T11:38:38+03:00

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Доступной и популярной у школьников формой летнего отдыха остаются лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. По информации городского управления образования, в первую смену, с 3 по 27 июня в Бежицком районе открыты 26 лагерей. С 1 по 24 июля вторая смена будет работать на базе центра внешкольной работы. Так всего отдохнут 2 422 бежицких школьника.

В этом году стоимость питания одного ребенка в таком лагере составляет более 104 рублей. Из них 52 рубля выделяет областной бюджет, более 22 - городской, 30 рублей - родительская доля.

Школьные лагеря активно сотрудничают с учреждениями культуры, ребята станут участниками городских праздничных мероприятий. Для подвоза детей на муниципальном транспорте в городском бюджете запланированы более 94 тысяч рублей. Депутатов интересовало, как организован выезд на досуговые мероприятия, соблюдаются ли нормы провоза детей. Рекомендовано тщательно проработать этот вопрос, составить согласованный с транспортниками график.

Кроме того, на базе школ организованы трудовые объединения. Работать на летних каникулах планируют 76 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

С 17 апреля в многофункциональные центры родители подают заявления на предоставление путевок в загородные лагеря. В конце мая были зарегистрированы 1327 таких заявлений.

В решение заседания районной территориальной группы депутаты внесли предложение об увеличении охвата детей Бежицкого района активным отдыхом в летнюю кампанию 2020 года.

Также на заседании депутаты обсудили вопрос о состоянии транспортной системы Брянска и мерах по улучшению качества обслуживания жителей. Депутаты акцентировали внимание транспортников на пожелания бежичан вернуть троллейбус №11 на улицу Куйбышева. После изменения маршрута он идет по другому направлению. Исполняющий обязанности председателя Бежицой районной территориальной депутатской группы Валерий Иванов поручил транспортникам подготовить отчет о выполнении поручения главы города Александра Хлиманкова по разработке визуального проекта остановочных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU