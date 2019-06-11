2019-06-11T10:59:23+03:00
Общество

В суражском детском саду потребовали оборудовать игровые площадки за бюджетные деньги

Прокуратура обратилась с заявлением в суд
Марина АНТОНОВА
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Деньги должна выделить администрация Суражского района.Деньги должна выделить администрация Суражского района.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В детском саду «Капелька» в Суражском районе потребовали оборудовать игровые площадки. Прокуратура обратилась с заявлением в суд.

- Во время проверки выяснилось, что на площадках нет игрового инвентаря, который бы соответствовал возрасту детей, и изготовленного из безопасных материалов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На территории, где гуляют подготовительная и старшая группы, нет теневых навесов.

Ситуацию потребовали исправить от руководства детского сада. А от администрации Суражского района – все это профинансировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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