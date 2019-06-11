2019-06-11T10:41:07+03:00
Происшествия

В Клинцах несовершеннолетний получил семь лет колонии за убийство

Приговор пока не вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА
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Молодой человек ударил потерпевшего 100 раз ножом.Молодой человек ударил потерпевшего 100 раз ножом.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Клинцах несовершеннолетнего местного жителя осудили за убийство. Молодой человек получил семь лет и восемь месяцев колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 24 июля прошлого года 17-летний брянец выпивал спиртные напитки со знакомым в одном из жилых домов в селе Займище, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – После конфликта он десять раз ударил спящего мужчину ножом по разным частям тела. Потом вышел во двор. Через некоторое время вернулся и нанес еще 90 ножевых ранений потерпевшему.

Мужчина скончался на месте преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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