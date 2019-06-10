В Брянской области закрыли сеть нелегальных заправок
В Брянской области полицейские закрыли сеть нелегальных автозаправок. АЗС работали недалеко от придорожных кафе. Сумма дохода заправок составила больше 26 миллионов рублей.
- Злоумышленник с сообщниками с 2017-го по январь 2019 года на территории региона организовал реализацию суррогата дизельного топлива без соответствующей лицензии, - говорят в пресс-службе МВД России. - Следователи УМВД завели уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство".
Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели 12 обысков в домах и офисных помещениях. Правоохранители нашли и изъяли документы, которые говорят о незаконной деятельности, и больше 12 миллионов рублей наличных денег.
Предполагаемого организатора незаконного бизнеса оставили под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU