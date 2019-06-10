В День России на Набережной в Брянске ограничат движение и парковку
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В среду, 12 июня, в День России на Набережной в Брянске запретят движение и парковку.
Ограничение будет действовать с 6.00 до 24.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Припарковаться и проехать нельзя будет на территории, прилегающей к концертному залу "Дружба" (въезд со стороны улицы Горького, а также въезд на Набережную со стороны дома №76 по улице Калинина).
Исключение будет сделано только для служебных машин и автомобилей оперативных служб.
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ИСТОЧНИК KP.RU