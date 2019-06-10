2019-06-10T15:33:38+03:00
Общество

В Майском парке в Бежице семилетняя девочка сломала руку на надувном батуте

Мать ребенка написала заявление в полицию на владельца аттракциона
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Мария Сушко.Фото: vk.com, Мария Сушко.
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В Майском парке в Бежицком районе Брянска семилетняя девочка сломала руку на надувном батуте. ЧП случилось еще в конце мая. У девочки – сложный перелом со смещением. Мать написала заявление в полицию на индивидуального предпринимателя, который владеет батутом. А потом опубликовала пост в соцсетях.

В комментариях предположили, что никто не виноват, что ребенок сломал руку. О технике безопасности, мол, должны заботиться сами родители детей. Некоторые пользователи предложили запретить такое опасное развлечение, как надувные батуты.

Пострадавшая девочка уже перенесла одну операцию – ей установили две спицы в руку, а потом наложили гипс. Теперь ребенку предстоит еще одна операция, чтобы удалить спицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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